Суд у справі Коханівського оголосив перерву

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Вівторок, 24 жовтня 2017, 22:09

Святошинський райсуд у справі лідера добровольчого руху "ОУН" Миколи Коханівського оголосив перерву.

Про це повідомляє кореспондент УП із залу суду.

Засідання щодо обрання міри запобіжного заходу Коханівському продовжиться у середу о 14.30. При цьому сам підозрюваний може не бути присутнім на ньому.

Обвинувачення вважає, що Коханівський може переховуватись від слідства. Також, на думку обвинувачення, є ризик, що підозрюваний, перебуваючи на волі, може впливати на свідків та потерпілого. Тому у клопотанні прокурор просить обрати тримання під вартою на 60 діб.

Однак сам лідер добровольчого руху "ОУН" заявив, що не буде тікати.

"Я не збираюсь нікуди тікати, переховуватись від слідства" - запевнив Коханівський.

Сторона захисту зазначила, що наразі Коханівський їхатиме додому.

Раніше 24 жовтня генеральний прокурор Юрій Луценко заявив про неприпустимість "партійних судів" і погромів і допустив, що стосовно командира "Добровольчого батальйону ОУН" Миколи Коханівського суд обере запобіжний захід, не пов'язаний з триманням під вартою.

Низка народних депутатів заявили, що готові взяти на поруки лідера добровольчого руху "ОУН" Миколу Коханівського. Серед них - нардепи від "Радикальної партії" Ігор Мосійчук, Андрій Лозовой, Дмитро Лінько, нардеп від "Батьківщини" Ігор Луценко, а також дисидент Степан Хмара та депутат Броварської міськради та професор Олег Однороженко.

Як відомо, 21 жовтня у Києві біля станції метро "Академмістечко" правоохоронці затримали командира добровольчого батальйону ОУН Миколу Коханівськогопісля стрілянини й сутички з Русланом Качмалою, в якій обидва отримали травми.

23 жовтня суддя перенесла засідання на 9:00 вівторка, а соратники Коханівського вимагали негайно розглянути питання і звільнити лідера "Добровольчого руху ОУН" з-під варти.

24 жовтня прибічники Коханівського забарикадувалися в приміщенні  Святошинського райсуду. Поліцейські силою зачистили зали засідань і затримали 30 активістів.

Олег Твердь, УП

Теми: суд Київ
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