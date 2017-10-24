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Коханівського на поруки хочуть взяти Мосійчук, Лозовой і Луценко

Вівторок, 24 жовтня 2017, 18:19

Низка народних депутатів заявили, що готові взяти на поруки лідера добровольчого руху "ОУН" Миколу Коханівського.

Відповідні заяви зачитав захисник на засіданні Святошинського райсуду Києва щодо обрання запобіжного захисту Коханівському.

Зголосилися зокрема нардепи від "Радикальної партії" Ігор Мосійчук, Андрій Лозовой, Дмитро Лінько, нардеп від "Батьківщини" Ігор Луценко, а також дисидент Степан Хмара та депутат Броварської міськради та професор Олег Однороженко.

 
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Окрім того, захист надав низку характеристик на Коханівського.

"Це людина, за яку не соромно поручитися, а навіть честь" – заявив Мосійчук в залі суду.

 
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Раніше 24 жовтня генеральний прокурор Юрій Луценко заявив про неприпустимість "партійних судів" і погромів і допустив, що стосовно командира "Добровольчого батальйону ОУН" Миколи Коханівського суд обере запобіжний захід, не пов'язаний з триманням під вартою.

Як відомо, 21 жовтня у Києві біля станції метро "Академмістечко" правоохоронці затримали командира добровольчого батальйону ОУН Миколу Коханівського після стрілянини й сутички з Русланом Качмалою, в якій обидва отримали травми.

23 жовтня суддя перенесла засідання на 9:00 вівторка, а соратники Коханівського вимагали негайно розглянути питання і звільнити лідера "Добровольчого руху ОУН" з-під варти.

24 жовтня прибічники Коханівського забарикадувалися в приміщенні  Святошинського райсуду. Поліцейські силою зачистили зали засідань і затримали 30 активістів.

Олег Твердь, Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: судКиїв
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