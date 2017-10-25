У Запоріжжі знешкодили 12 викрадачів людини
Співробітники Нацполіції затримали в Запоріжжі групу з 12 викрадачів, які захопили та утримували в полоні людину.
Про це повідомив у Facebook начальник управління Національної поліції в області Олег Золотоноша.
За його словами, троє в масках викрали людину - заштовхали її до багажника автомобіля і поїхали. Коли про це стало відомо поліції, містом ввели план "перехоплення".
Згідно з розповіддю Золотоноші, співробітники Шевченківського райвідділу поліції знайшли зловмисників і, "не чекаючи на підмогу колег, вшістьох знешкодили групу з 12 осіб і звільнили викраденого".
Зараз на місці захоплення працює слідчо-оперативна група.
Інших подробиць начальник обласної Нацполіції не повідомив.
Українська правда
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