У Запоріжжі знешкодили 12 викрадачів людини

Співробітники Нацполіції затримали в Запоріжжі групу з 12 викрадачів, які захопили та утримували в полоні людину.

Про це повідомив у Facebook начальник управління Національної поліції в області Олег Золотоноша.

За його словами, троє в масках викрали людину - заштовхали її до багажника автомобіля і поїхали. Коли про це стало відомо поліції, містом ввели план "перехоплення".

Згідно з розповіддю Золотоноші, співробітники Шевченківського райвідділу поліції знайшли зловмисників і, "не чекаючи на підмогу колег, вшістьох знешкодили групу з 12 осіб і звільнили викраденого".

Зараз на місці захоплення працює слідчо-оперативна група.

Інших подробиць начальник обласної Нацполіції не повідомив.

Українська правда