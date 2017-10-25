Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Запорожье обезвредили 12 похитителей человека

Среда, 25 октября 2017, 10:40

Сотрудники Нацполиции задержали в Запорожье группу из 12 похитителей, которые захватили и удерживали в плену человека.

Об этом сообщил в Facebook начальник управления Национальной полиции в области Олег Золотоноша.

По его словам, трое в масках похитили человека - затолкали его в багажник автомобиля и увезли. Когда об этом стало известно полиции, по городу был введен план "перехват".

Согласно рассказу Золотоноши, сотрудники Шевченковского райотдела полиции "вычислили злоумышленников и, не дожидаясь подмоги коллег, вшестером обезвредили группу из 12 человек и освободили похищенного".

Сейчас на месте захвата работает следственно-оперативная группа.

Других подробностей начальник областной Нацполиции не сообщил.

 

Украинская правда

Темы: полицияЗапорожьечрезвычайное происшествиекриминал
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Все новости...
полиция
"У вас все целы?": полиция обнародовала видео с бодикамер патрульных после обстрела Одессы
Нацполиция проводит следственные действия на объектах, связанных с "Киевгорстроем"
В больнице Киева при невыясненных обстоятельствах умер военный
Последние новости
08:09
Силы обороны уничтожили 24 артсистемы и 21 танк россиян за сутки
07:45
фото На Днепропетровщине обломки "Шахедов" упали на территории фермы, вспыхнул пожар
07:16
Россия запустила по Украине 33 "Шахеды", 22 − сбили
06:55
Генштаб: Активнее всего враг наступает на Авдеевском направлении – 27 атак
06:37
оновленоВ Белгороде объявляли тревогу: местный губернатор говорит, что сбили 10 ракет
05:18
ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта
04:00
Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"
03:01
США нанесли новые удары по хуситам в Йемене
02:44
Лидер республиканцев в Сенате: вопрос о финансировании Украины рассмотрят на следующей неделе
02:04
Воздушные силы предупреждали об активности вражеской тактической авиации на востоке
Все новости...
Реклама: