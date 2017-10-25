Кабмін звільнив начальника Держгеокадастру

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Середа, 25 жовтня 2017, 13:50

Кабінет міністрів України звільнив з посади виконуючого обов'язків голови Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру Олега Цвяха.

Про це заявив віце-прем'єр-міністр Павло Розенко журналістам після засідання Кабінету міністрів України в середу, передає "Інтерфакс-Україна".

"Цвяха звільнили", - сказав Розенко.

Як відомо, 24 жовтня прем'єр-міністр Володимир Гройсман відсторонив від виконання обов'язків голови Держгеокадастру Олега Цвяха.

Гройсман пообіцяв, що вже 25 жовтня звернеться до Генеральної прокуратури і Національне антикорупційне бюро із закликом порушити справи проти Цвяха і керівників районних управлінь його відомства.

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