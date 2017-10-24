Гройсман відсторонив та пригрозив посадити голову земельного кадастру

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман відсторонив від виконання обов'язків голови Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру Олега Цвяха.

Таку заяву голова уряду зробив у вівторок після звіту Цвяха на засіданні Ради регіонального розвитку у Києві.

Гройсман пообіцяв, що вже 25 жовтня звернеться до Генеральної прокуратури та Національного антикорупційного бюро із закликом порушити справи проти Цвяха та керівників районних управлінь його відомства.

Олег Цвях Фото: askreform.com

"Пане Цвях, з цієї хвилини ви відсторонені від виконання своїх обов'язків", - заявив він.

Перед цим на Держгеокадастр поскаржився голова Васильківської райдержадміністрації Дніпропетровської області Сергій Літвінов.

Він повідомив, що від служби в усіх регіонах присутні так звані "смотрящі".

"Хай київський Держгеокадастр забере своїх "смотрящих" у нас по областях і по району", - закликав він.

Також Літвінов повідомив присутнім на засіданні, яке очолює президент Петро Порошенко, що в його районі зупинилася видача земельних ділянок учасникам антитерористичної операції.

Зі свого боку Порошенко зазначив, що ані він, ані уряд, ані політична коаліція ніяких "смотрящіх" не призначає і жодного відношення до них не має.

Він додав також, що йому відомо про скарги аграріїв на істотні труднощі при перереєстрації договорів оренди землі.

Підсумовуючи сказане, Гройсман заявив: "Я вважаю, що все почуте нами тут має стати предметом розслідування, і не просто когось кудись прибрати, а треба ще когось кудись посадити, і посадити треба до в'язниці. Я чекаю до кінця дня конкретних фактів, конкретні прізвища "смотрящіх" у ваших районах та областях. І я просив би це надати", - заявив він.

Після цього він повідомив про відсторонення в.о. керівника Держгеокадастра Цвяха.

Як відомо, Олег Цвях є виконуючим обов'язки голови Держгеокадастру з липня 2016 року. Він керує земельним кадастром та державними землями.

Євген Кізілов, УП