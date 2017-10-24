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Гройсман відсторонив та пригрозив посадити голову земельного кадастру

Вівторок, 24 жовтня 2017, 15:58

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман відсторонив від виконання обов'язків голови Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру Олега Цвяха.

Таку заяву голова уряду зробив у вівторок після звіту Цвяха на засіданні Ради регіонального розвитку у Києві.

Гройсман пообіцяв, що вже 25 жовтня звернеться до Генеральної прокуратури та Національного антикорупційного бюро із закликом порушити справи проти Цвяха та керівників районних управлінь його відомства.

Олег Цвях
Олег Цвях
Фото: askreform.com

"Пане Цвях, з цієї хвилини ви відсторонені від виконання своїх обов'язків", - заявив він.

Перед цим на Держгеокадастр поскаржився голова Васильківської райдержадміністрації Дніпропетровської області Сергій Літвінов.

Він повідомив, що від служби в усіх регіонах присутні так звані "смотрящі".

"Хай київський Держгеокадастр забере своїх "смотрящих" у нас по областях і по району", - закликав він.

Також Літвінов повідомив присутнім на засіданні, яке очолює президент Петро Порошенко, що в його районі зупинилася видача земельних ділянок учасникам антитерористичної операції.

Зі свого боку Порошенко зазначив, що ані він, ані уряд, ані політична коаліція ніяких "смотрящіх" не призначає і жодного відношення до них не має.

Він додав також, що йому відомо про скарги аграріїв на істотні труднощі при перереєстрації договорів оренди землі.

Підсумовуючи сказане, Гройсман заявив: "Я вважаю, що все почуте нами тут має стати предметом розслідування, і не просто когось кудись прибрати, а треба ще когось кудись посадити, і посадити треба до в'язниці. Я чекаю до кінця дня конкретних фактів, конкретні прізвища "смотрящіх" у ваших районах та областях. І я просив би це надати", - заявив він.

Після цього він повідомив про відсторонення в.о. керівника Держгеокадастра Цвяха.

Як відомо, Олег Цвях є виконуючим обов'язки голови Держгеокадастру з липня 2016 року. Він керує земельним кадастром та державними землями.

Євген Кізілов, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: земляГройсманКабінет міністрівзвільнення
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