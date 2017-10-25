Суд відправив комбата ОУН Коханівського під цілодобовий домашній арешт

Святошинський районний суд Києва обрав для командира добровольчого батальйону ОУН Миколи Коханівського запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту у справі про стрілянину в столиці.

Про це повідомляють "Українські Новини".

Також суд зобов'язав Коханівського носити електронний браслет стеження і здати паспорти.

Коханівський назвав це рішення несправедливим.

Як відомо, 21 жовтня у Києві біля станції метро "Академмістечко" правоохоронці затримали командира добровольчого батальйону ОУН Миколу Коханівського після стрілянини й сутички з Русланом Качмалою, в якій обидва отримали травми.

23 жовтня суддя перенесла засідання на 9:00 вівторка, а соратники Коханівського вимагали негайно розглянути питання і звільнити лідера "Добровольчого руху ОУН" з-під варти.

24 жовтня прибічники Коханівського забарикадувалися в приміщенні Святошинського райсуду. Поліцейські силою зачистили зали засідань і затримали 30 активістів.

Низка народних депутатів заявили, що готові взяти на поруки лідера добровольчого руху "ОУН" Миколу Коханівського. Серед них - нардепи від "Радикальної партії" Ігор Мосійчук, Андрій Лозовой, Дмитро Лінько, нардеп від "Батьківщини" Ігор Луценко, а також дисидент Степан Хмара та депутат Броварської міськради та професор Олег Однороженко.