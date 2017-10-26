Бойовики погрожували ОБСЄ важким кулеметом

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Четвер, 26 жовтня 2017, 04:39

На тимчасово неконтрольованій урядом території Донбасу бойовики погрожували патрулю ОБСЄ важким 12,7-мм кулеметом.

Про це повідомляє ОБСЄ.

25 жовтня близько 10 годин ранку патруль СММ, що складається з двох броньованих машин і шести членів, був зупинений озброєними людьми на блокпосту неподалік контрольованого терористами населеного пункту Верхньошироківське (колишній Жовтень, за 29 км на північний схід від Маріуполя).

Поки патруль чекав можливості проїхати через блок-пост у східному напрямку, спостерігачі помітили частково прикритий важкий 12,7-мм кулемет за 10 метрів від себе.

"Через кілька хвилин два чоловіки у військовому одязі підійшли до важкого кулемета, перезарядили  боєприпаси і направили  його безпосередньо на перший патрульний автомобіль  СММ", - йдеться у повідомленні.

Потім озброєні особи причепили кулемет до пофарбованого у камуфляжні кольори мікроавтобуса Ford Transit і, підятгнувши його ближче, навели приціл на патруль з 3-метрової відстані.

СММ ОБСЄ залишило місце о 10:16, продовживши, як і планувалось, рух углиб неконтрольованої урядом України території.

Спостерігачі повідомили про інцидент Спільний центр контролю і координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Теми: Донбас ОБСЄ
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