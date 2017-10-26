Боевики угрожали ОБСЕ тяжелым пулеметом

На временно неконтрольируемой правительством территории Донбасса боевики угрожали патрулю ОБСЕ тяжелым 12,7-мм пулеметом.

Об этом сообщает ОБСЕ.

25 октября около 10:00 утра патруль СММ, состоящий из двух бронированных машин и шести членов, был остановлен вооруженными людьми на блокпосту неподалеку контролируемого террористами населенного пункта Верхньошироковское (бывший Октябрь, в 29 км к северо-востоку от Мариуполя).

Пока патруль ждал возможности проехать через блок-пост в восточном направлении, наблюдатели заметили частично прикрытый тяжелый 12,7-мм пулемет в 10 метрах от себя.

"Через несколько минут два человека в военной форме подошли к тяжелому пулемету, перезарядили боеприпасы и направили его непосредственно на первый патрульный автомобиль СММ", - говорится в сообщении.

Затем вооруженные лица прицепили пулемет к окрашенного в камуфляжные цвета микроавтобусу Ford Transit и, подъехав ближе, навели прицел на патруль с 3-метрового расстояния.

СММ ОБСЕ покинула место в 10:16, продолжив, как и планировалось, движение вглубь неконтролируемой правительством Украины территории.

Наблюдатели сообщили об инциденте в Совместный центр контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.