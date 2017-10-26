У Києві на Святошині горіла будівля, через яку міг стріляти Коханівський

Уночі 26 жовтня сталася пожежа у 3-поверховому житловому будинку по вулиці Обухівській, 60 у Києві, де живуть переселенці.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій Києва.

Інформація про займання надійшла близько 3:40 ранку.

На момент прибуття пожежників горіла покрівля на площі 300 кв. м.

Фото ДСНС

О 5:58 пожежу локалізували, а о 6:38 – загасили.

Відзначається, що ліквідація пожежі ускладнювалось відсутністю справних пожежних гідрантів біля житлового будинку, а у найближчих пожежних гідрантах, які знаходилися за 600 м був відсутній достатній тиск води. Щоб загасити вогонь, рятувальники постійно підвозили воду.

фото ДСНС

"Вдалося запобігти розповсюдженню полум’я на 1 та 2 поверхи житлового будинку. Крім того, під час гасіння пожежі із будинку вогнеборці винесли два газових балони, аби запобігти можливому вибуху", - йдеться в повідомленні.

фото дснс

Постраждалих немає.

За попередньою інформацію, на 1-му поверсі житлового будинку проживало 35 переселенців.

Як відомо, 21 жовтня біля метро "Академмістечко" в Києві сталася сварка між головою проводу добровольчого руху ОУН Миколою Коханівським та колишнім добровольцем, екс-членом "Правого сектору" Русланом Качмалою. Коханівський дістав пістолет і поранив Качмалу.

Конфлікт між Коханівським і Качмалою триває вже давно. Він загострився влітку 2017 року через будівництво на вулиці Обухівській 60, у Києві.

Приміщення – власність банку-боржника "Експобанк", яку було виставлено на продаж через аукціон. Там жили колишні добровольці, у тому числі люди Коханівського та Качмали.

Детальніше читайте у статті "Барикада у суді, штурм та поруки. Як розглядали справу Коханівського".