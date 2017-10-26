Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Києві на Святошині горіла будівля, через яку міг стріляти Коханівський

Четвер, 26 жовтня 2017, 10:22

Уночі 26 жовтня сталася пожежа у 3-поверховому житловому будинку по вулиці Обухівській, 60 у Києві, де живуть переселенці.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій Києва.

Інформація про займання надійшла близько 3:40 ранку.

На момент прибуття пожежників горіла покрівля на площі 300 кв. м. 

 
Фото ДСНС

О 5:58 пожежу локалізували, а о 6:38 – загасили.

Відзначається, що ліквідація пожежі ускладнювалось відсутністю справних пожежних гідрантів біля житлового будинку, а у найближчих пожежних гідрантах, які знаходилися за 600 м був відсутній достатній тиск води. Щоб загасити вогонь, рятувальники постійно підвозили воду. 

 
фото ДСНС

"Вдалося запобігти розповсюдженню полум’я на 1 та 2 поверхи житлового будинку. Крім того, під час гасіння пожежі із будинку вогнеборці винесли два газових балони, аби запобігти можливому вибуху", - йдеться в повідомленні. 

 
фото дснс

Постраждалих немає.

За попередньою інформацію, на 1-му поверсі житлового будинку проживало 35 переселенців.

Як відомо, 21 жовтня біля метро "Академмістечко" в Києві сталася сварка між головою проводу добровольчого руху ОУН Миколою Коханівським та колишнім добровольцем, екс-членом "Правого сектору" Русланом Качмалою. Коханівський дістав пістолет і поранив Качмалу.

Конфлікт між Коханівським і Качмалою триває вже давно. Він загострився влітку 2017 року через будівництво на вулиці Обухівській 60, у Києві.

Приміщення – власність банку-боржника "Експобанк", яку було виставлено на продаж через аукціон. Там жили колишні добровольці, у тому числі люди Коханівського та Качмали.

Детальніше читайте у статті "Барикада у суді, штурм та поруки. Як розглядали справу Коханівського". 

Теми: Київ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома

У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Київ
ППО знищила усі ворожі безпілотники у повітряному просторі навколо Києва – КМВА
У Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу
У Києві зафіксували три випадки кишкових інфекцій через сальмонелу
Останні новини
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
21:28
Євросоюз відреагував на вибори на Тайвані
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
20:28
У Facebook виявили понад 100 фейкових роликів від імені Сунака
20:20
Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома
19:52
Байден: США передали Ірану приватне повідомлення про напади хуситів
19:46
Зеленський поговорив із лідерами коаліції Болгарії
19:33
Туск: Очікуватиму від України допомоги у вирішенні ситуації на кордоні
19:25
відеоЗеленський обговорив із главою МЗС Франції спільне виробництво дронів і артилерії
19:05
У США продовжують заборону на польоти літака Boeing 737 MAX 9 – Reuters
Усі новини...
Реклама: