У Києві на Святошині горіла будівля, через яку міг стріляти Коханівський
Уночі 26 жовтня сталася пожежа у 3-поверховому житловому будинку по вулиці Обухівській, 60 у Києві, де живуть переселенці.
Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій Києва.
Інформація про займання надійшла близько 3:40 ранку.
На момент прибуття пожежників горіла покрівля на площі 300 кв. м.
О 5:58 пожежу локалізували, а о 6:38 – загасили.
Відзначається, що ліквідація пожежі ускладнювалось відсутністю справних пожежних гідрантів біля житлового будинку, а у найближчих пожежних гідрантах, які знаходилися за 600 м був відсутній достатній тиск води. Щоб загасити вогонь, рятувальники постійно підвозили воду.
"Вдалося запобігти розповсюдженню полум’я на 1 та 2 поверхи житлового будинку. Крім того, під час гасіння пожежі із будинку вогнеборці винесли два газових балони, аби запобігти можливому вибуху", - йдеться в повідомленні.
Постраждалих немає.
За попередньою інформацію, на 1-му поверсі житлового будинку проживало 35 переселенців.
Як відомо, 21 жовтня біля метро "Академмістечко" в Києві сталася сварка між головою проводу добровольчого руху ОУН Миколою Коханівським та колишнім добровольцем, екс-членом "Правого сектору" Русланом Качмалою. Коханівський дістав пістолет і поранив Качмалу.
Конфлікт між Коханівським і Качмалою триває вже давно. Він загострився влітку 2017 року через будівництво на вулиці Обухівській 60, у Києві.
Приміщення – власність банку-боржника "Експобанк", яку було виставлено на продаж через аукціон. Там жили колишні добровольці, у тому числі люди Коханівського та Качмали.
Детальніше читайте у статті "Барикада у суді, штурм та поруки. Як розглядали справу Коханівського".