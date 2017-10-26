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В Киеве на Святошино горело здание, из-за которого мог стрелять Коханивский

Четверг, 26 октября 2017, 10:22

Ночью 26 октября произошел пожар в 3-этажном жилом доме по улице Обуховской, 60 в Киеве, где живут переселенцы.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям Киева.

Информация о возгорании поступила около 3:40 утра. 

 
Фото ГСЧС

На момент прибытия пожарных горела кровля на площади 300 кв. м.

В 5:58 пожар был локализован, а в 6:38 – потушен. 

 
Фото ГСЧС

Отмечается, что ликвидация пожара усложнялась отсутствием исправных пожарных гидрантов возле жилого дома, а в ближайших пожарных гидрантах, которые находились в 600 м, не было достаточного напора воды. Чтобы потушить огонь, спасатели постоянно подвозили воду. 

 
Фото ГСЧС

"Удалось предотвратить распространение огня на 1 и 2 этажи жилого дома. Кроме того, во время тушения пожара из здания пожарные вынесли два газовых баллона, чтобы предотвратить возможный взрыв", - говорится в сообщении.

Пострадавших нет.

По предварительной информации, на 1-м этаже жилого дома жили 35 переселенцев.

Как известно, 21 октября около метро "Академгородок" в Киеве произошла ссора между председателем провода добровольческого движения ОУН Николаем Коханивским и бывшим добровольцем, экс-членом "Правого сектора" Русланом Качмалою. Коханивский достал пистолет и ранил Качмалу.

Конфликт между Коханивским и Качмалою длится уже давно. Он обострился летом 2017 из-за строительства на улице Обуховской 60, в Киеве.

Помещение – собственность банка-должника "Экспобанк", которая была выставлена ​​на продажу через аукцион. Там жили бывшие добровольцы, в том числе люди Коханивского и Качмалы.

Подробнее читайте в статье "Баррикада в суде, штурм и поручительства. Как рассматривали дело Коханивского".  

Темы: Киев
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