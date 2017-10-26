Харків'янин відкрив стрілянину з балкона, по нього прийшла поліція

Хлопець в компанії друзів влаштував хаотичну стрілянину з пістолета з балкона багатоповерхового будинку в Харкові. Відеозапис цієї жахливої "розваги" він виклав у соцмережу.

Про це повідомила в ефірі телеканалу "112 Україна" глава прес-служби управління Нацполіції в області Олена Баранник.

За її словами, на щастя, ніхто з мешканців міста не постраждав.

"Дотепер ніхто не звертався до лікарні", - заспокоїла речник.

Вона розповіла, що о 12:20 до Київського райвідділку поліції Харкова надійшла заява про стрілянину. Окрім того, під час моніторингу соцмереж поліція знайшла відео цієї витівки.

"Ще нам дуже допомогли журналісти", - додала Баранник.

Вона повідомила, що за цим фактом вже порушено кримінальну справу. Поліція також вирахувала місцезнаходження чотирьох молодиків, один з яких стріляв, та за адресою цього помешкання виїхала слідчо-оперативна група.

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