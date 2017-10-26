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Харків'янин відкрив стрілянину з балкона, по нього прийшла поліція

Четвер, 26 жовтня 2017, 15:09
Харків'янин відкрив стрілянину з балкона, по нього прийшла поліція
скріншот

Хлопець у компанії друзів влаштував стрілянину з пістолета з балкона багатоповерхового будинку в Харкові. Відеозапис цієї жахливої "розваги" він виклав у соцмережу.

Про це повідомила в ефірі телеканалу "112 Україна" глава прес-служби управління Нацполіції в області Олена Баранник.

За її словами, на щастя, ніхто з мешканців міста не постраждав.

"Дотепер ніхто не звертався до лікарні", - заспокоїла речник.

Вона розповіла, що о 12:20 до Київського райвідділку поліції Харкова надійшла заява про стрілянину. Окрім того, під час моніторингу соцмереж поліція знайшла відео цієї витівки.

"Ще нам дуже допомогли журналісти", - додала Баранник.

Вона повідомила, що за цим фактом вже порушено кримінальну справу за ч.4 ст. 296 ККУ (хуліганство із застосування вогнепальної зброї). Поліція також вирахувала місцезнаходження чотирьох молодиків, один з яких стріляв, та за адресою цього помешкання виїхала слідчо-оперативна група.

"Був проведений поквартирний обхід багатоповерхівки, де це сталося, і таким чином було вирахувано квартиру, де і знайшли цих чотирьох молодих людей", - розповіла речниця.

Вона зазначила, що зараз оперативники вилучають речові докази і доставляють порушників до відділу поліції.

За твердженням Баранник, наразі рано казати, що стрілянина відбувалася саме з пістолета, оскільки поки що ця зброя кваліфікується як "предмет, схожий на пістолет". Він направлений на експертизу.

Голова прес-служби зазначила, що за такі "розваги" молоді люди можуть отримати від 3 до 7 років тюрми.

Як повідомляє харківське видання "Город Х", стрілянину влаштували по вулиці Пушкінська, 54 в Київському районі Харкова.

За його даними, цей молодик не перший раз викладає фото-, відеоматеріали, на яких він зображений зі зброєю. Наприклад, 10 жовтня він опублікував фотографію з пістолетом під одним з деканатів Харківського національного університету ім. Каразіна.

 

Як з'ясувалося, відповідні пости робив в Instagram користувач під ніком tvorok.druzhbi. Зараз його сторінки в соціальній мережі немає.

Євген Кізілов, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Харківнадзвичайна подіяполіціякримінал
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