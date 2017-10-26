Харьковчанин открыл стрельбу с балкона, за ним пришла полиция

Парень в компании друзей устроил пальбу из пистолета с балкона многоэтажного дома в Харькове. Видеозапись этого ужасного "развлечения" он выложил в соцсеть.

Об этом сообщила в эфире телеканала "112 Украина" глава пресс-службы управления Нацполиции в области Елена Баранник.

По ее словам, к счастью, никто из жителей города не пострадал.

"До сих пор никто не обращался в больницу", - успокоила пресс-секретарь.

Она рассказала, что в 12:20 в Киевский райотдел полиции Харькова поступило заявление о стрельбе. Кроме того, в ходе мониторинга соцсетей полиция нашла видео этой выходки.

"Еще нам очень помогли журналисты", - добавила Баранник.

Она сообщила, что по данному факту уже возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 296 УК (хулиганство с применением огнестрельного оружия). Полиция также вычислила местонахождение четырех молодых людей, один из которых стрелял, и по адресу этой квартиры выехала следственно-оперативная группа.

"Был проведен поквартирный обход многоэтажки, где это произошло, и таким образом была вычислена квартира, где и нашли этих четырех молодых людей", - рассказала пресс-секретарь.

Она отметила, что сейчас оперативники изымают вещественные доказательства и доставляют нарушителей в отдел полиции.

По утверждению Баранник, пока рано говорить, что стрельба происходила именно из пистолета, поскольку пока это оружие квалифицируется как "предмет, похожий на пистолет". Он направлен на экспертизу.

Глава пресс-службы отметила, что за такие "развлечения" молодые люди могут получить от 3 до 7 лет тюрьмы.

Как сообщает харьковское издание "Город Х", стрельбу устроили по улице Пушкинская, 54 в Киевском районе Харькова.

По его данным, этот молодой человек не первый раз выкладывает фото-, видеоматериалы, на которых он запечатлен с оружием. Например, 10 октября он опубликовал фотографию с пистолетом под одним из деканатов Харьковского национального университета им. Каразина.

Как выяснилось, соответствующие посты делал в Instagram пользователь под ником tvorok.druzhbi. Сейчас его страницы в социальной сети нет.

Евгений Кизилов, УП