У вбивстві Кеннеді знайшли "російський слід"

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П'ятниця, 27 жовтня 2017, 11:45

Американська розвідка заявляє, що вбивця президента США Джона Кеннеді в 1963 році Лі Харві Освальд контактував з агентами КДБ.

Про це йдеться у звіті ЦРУ від 23 листопада 1963 року, який розсекретили Національні архіви США.

У документі сказано, що Освальд приходив до посольства СРСР в Мехіко за два місяці до вбивства Кеннеді. Там він спілкувався з консулом Валерієм Костіковим. Цю інформацію розвідуправління отримало з перехопленого телефонного дзвінка Освальда в посольство, під час якого він говорив ламаною російською.

Згідно зі звітом, ФБР вважає, що Освальд під час свого візиту до посольства просив у СРСР допомоги в отриманні паспорту США або американської візи.

"Костіков ідентифікований як співробітник КДБ. Він був задіяний в операції, яка, очевидно, спонсорувалася 13-м управлінням КДБ (відповідає за саботаж і вбивства)", - зазначається в документі.

Американські спецслужби знали, хто такий Костіков. Його і ще одного агента КДБ Олега Брикіна називають кураторами операції.

Як відомо, в США вперше оприлюднили 2891 документ про вбивство 35-го президента країни Джона Кеннеді.

Українська правда

Теми: США розвідка Росія
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