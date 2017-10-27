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В убийстве Кеннеди нашли "русский след"

Пятница, 27 октября 2017, 11:45
В убийстве Кеннеди нашли русский след

Американская разведка заявляет, что убийца президента США Джона Кеннеди в 1963 году Ли Харви Освальд контактировал с агентами КГБ.

Об этом говорится в отчете ЦРУ от 23 ноября 1963 года, который рассекретили Национальные архивы США.

В документе сказано, что Освальд приходил в посольство СССР в Мехико за два месяца до убийства Кеннеди. Там он общался с консулом Валерием Костиковым. Эту информацию разведуправление получило из перехваченного телефонного звонка Освальда в посольство, во время которого он говорил на ломаном русском.

Согласно отчету, ФБР полагает, что Освальд во время своего визита в посольство просил у СССР помощи в получении паспорта США или американской визы.

"Костиков идентифицирован как сотрудник КГБ. Он был задействован в операции, которая, очевидно, спонсировалась 13-м управлением КГБ (отвечает за саботаж и убийства)", — отмечается в документе.

Американские спецслужбы знали, кто такой Костиков. Его и еще одного агента КГБ Олега Брыкина называют кураторами операции.

Как известно, в США впервые обнародовали 2891 документ об убийстве 35-го президента страны Джона Кеннеди.

Украинская правда

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Темы: СШАразведкаРосcия
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