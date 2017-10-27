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США вперше опублікували майже 3 тисячі документів про вбивство Кеннеді

П'ятниця, 27 жовтня 2017, 04:53
США вперше опублікували майже 3 тисячі документів про вбивство Кеннеді

У США вперше оприлюднили 2891 документ про вбивство 35-го президента країни Джона Кеннеді.

Про це повідомляє сайт національних архівів США.

"Національні архіви поширять додаткові документи з редагуванням тільки в дуже рідкісних випадках, до крайнього терміну 26 квітня 2018 року", — наголосила прес-секретар Білого дому Сара Сандерс.

Водночас The Guardian, посилаючись на документи з архіву за 1966 рік, пише, що СРСР був переконаний у змові.

Як відомо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що готовий розсекретити документи щодо вбивства 35-го американського президента Джона Кеннеді.

Джон Кеннеді помер від кульового поранення в голову 22 листопада 1963 року в місті Даллас. 

"Українська правда" у Threads

Теми: США
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