Трьох людей із оточення Саакашвілі силою вислали до Грузії

Трьох людей із оточення Міхеїла Саакашвілі – Давида Макішвілі, Георгія Рубашвілі і Міхеіла Абзіанідзе – схопили в Києві і видворили до Грузії.



Судячи з усього, це сталося ще 21 жовтня, але тепер активіст Цві Аріелі повідомив у Facebook подробиці.



Він оприлюднив фотографії свідка "викрадення Рубашвілі" на Городецького у Києві. Очевидець розповів, що чекав таксі – і побачив, як близько 8 бійців у камуфляжі з масками і 2 цивільних схопили чоловіка.





У Службі безпеки "Українській правді" сказали, що не реалізовували операцію зі затримання грузинів і перенаправили до Міграційної служби.



Речник Міграційної служби Сергій Гунько сказав лише, що проводиться операція з боротьби з незаконною міграцією, і послався на повідомлення про це від 23 жовтня, але імена висланих не назвав, пославшись на конфіденційність особистої інформації.



У повідомленні Міграційної служби говорилося про те, що з 16 жовтня виявили близько 80 іноземців, які незаконно перебували Україні, з них 21 людину за рішенням судів примусово видворили з країни.



Заступник голови Міграційної служби Діна Пімахова також повідомляла, що 21 жовтня у Києві затримали трьох іноземців: двом із них у вересні скасували дозвіл на проживання і анулювали відповідні посвідчення, а ще один "впродовж тривалого часу перебував на території держави незаконно".

Затримання Рубашвілі Фото очевидця з Фб Tzvi Arieli

21 жовтня Саакашвілі заявив у Facebook: "Мого друга, військового, героя війни на Донбасі, Давида Макішвілі, а також моїх колишніх охоронця і водія викрали на вулиці та в порушення всіх законів, за особистим розпорядженням Порошенко, попередньо побивши, вислали до Грузії на спецрейсі, на літаку Національної гвардії України, у супроводі спецназу Нацгвардії та з мішками, надітими на голову"..

За його словами, "МВС і СБУ відмовилися піти на пряме свавілля і проводити операцію – і президент дав незаконне розпорядження голови Нацгвардії, який йому підпорядковується".





"На вулиці 8 озброєних людей схопили колишнього начальника моєї особистої охорони в Грузії Георгія Рубашвілі, коли він виходив із кафе разом зі знайомою. Він живе в Києві, у нього офіційний дозвіл на проживання, немає зброї", – повідомляв Саакашвілі.





У Абзіанідзе, за його словами, в Києві дружина-українка і дочка. А Макішвілі був інструктором Нацгвардії.



Один із висланих тоді розповів телефоном, що представники спецпідрозділу поліції схопили їх, одягли наручники і мішки на голови – і повезли в бік аеропорту "Жуляни". Близько 1,5 годин вони просиділи в автозаку, а потім їх привезли до літака Нацгвардії. У літаку був прикордонник і 6 спецназівців.



Він також зазначив, що 3 листопада мав з'явитися до суду у Львові.



Як пише "Настоящее время", трьох громадян Грузії з оточення Саакашвілі схопили в Києві і вивезли в Тбілісі, заборонивши їм в'їзд до України.



Дружина Михайла Абзіанідзе Карина розповіла, що в суботу чоловік вийшов в аптеку і зник, а вона 9 годин "перебувала в невіданні з немовлям на руках".



Коли Михайло Абзіанідзе з'явився в мережі, то розповів, що на нього біля дому напали люди в масках і формі без розпізнавальних знаків.



"Шість годин він просидів у півметровій клітці з мішком на голові, в холоді. Йому перев'язали ноги скотчем. Пристебнули наручниками і терміновим чином відправили до Грузії", – заявила Карина.



Вона наголосила: "Мій чоловік є резидентом України, він отримав посвідку на проживання на законних підставах, ми прожили в шлюбі три роки. Три роки він проживає в Україні, тому нелегального не було нічого!".



За даними видання, всі троє витворених зараз живуть у Тбілісі у родичів і намагаються повернутися до України.



Абзіанідзе розповів: "Коли ми прилетіли до Грузії, нам повернули речі. Я відкриваю паспорт і бачу, що мені заборонили в'їзд до України терміном на 3 роки в Україні, і ще анулювали постійний вид на проживання".



Макішвілі повідомив: "Я вийшов із дому, йшов у торговий центр у своїх справах і на пішохідному переході зупиняється синій мікроавтобус із німецькими номерами – з машини вистрибують люди, вони одягнені в російську форму "гірка", є така форма. З автоматами і без розпізнавальних знаків. Вони зі мною були дуже грубі. Прикладом автомата дали по нозі, вдягли наручники".





За словами адвоката команди Саакашвілі Миколи Неділька, спочатку силовики планували затримати чотирьох соратників Саакашвілі: "Четверта людина – Зураб Ценцадзе, особистий охоронець Саакашвілі. Чому вони його не затримали? Бо він не виходив із приміщення".



Днями генпрокурор України Юрій Луценко заявив, що 20 грузинам видали посвідчення, вони "мали займатися культурною діяльністю в Україні, натомість частина з них виконувала господарсько-адміністративні функції у свого лідера".

Олена Рощенко, УП