У ДТП в Польщі загинув українець, ще трьох поранено

У Польщі сталася ДТП, в який постраждали троє українців, ще один загинув.

Про це "Українській правді" повідомив начальник управління консульського забезпечення Департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич.

"26 жовтня в Сілезькому воєводстві Республіки Польща сталася ДТП, в результаті якої загинув громадянин України та троє українців одержали травми різного ступеня складності", – розповів Кирилич.

Він також зазначив, що особи постраждалих вже встановлені.

"Причини та обставини цієї трагедії розслідує місцева поліція", – пояснив речник Департаменту консульської служб.

За словами Кирилича, консульство надає необхідну консульсько-правову допомогу родичам постраждалих.

Раніше у Facebook-спільноті dtp.kiev.ua повідомлялось, що на 11-тій національній дорозі поблизу Глівіце бус Фольксваген на заокругленні дороги на високій швидкості врізався у лісовоз.

За інформацією ЗМІ, в ДТП загинули двоє українців, поранення отримали п’ятеро.

Водночас, Василь Кирилич в коментарі УП зазначив, що це не відповідає офіційній інформації консульства.

Софія Лукашова для УП