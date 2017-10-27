В ДТП в Польше погиб украинец, еще трое ранены

В Польше произошло ДТП, в котором пострадали трое украинцев, еще один погиб.

Об этом "Украинской правде" сообщил начальник управления консульского обеспечения Департамента консульской службы МИД Василий Кирилич.

"26 октября в Силезском воеводстве Польши произошло ДТП, в результате которого погиб гражданин Украины и трое украинцев получили травмы различной степени сложности", - рассказал Кирилич.

Он также отметил, что лица пострадавших уже установлены.

Ранее в Facebook-сообществе dtp.kiev.ua сообщали, что на 11-й национальной дороге вблизи Гливице автобус Фольксваген на закруглении дороги на высокой скорости врезался в лесовоз.

По информации СМИ, в ДТП погибли двое украинцев, ранения получили пятеро.

В то же время Василий Кирилич в комментарии УП отметил, что это не соответствует официальной информации консульства.

София Лукашова, для УП