В Драгоманова кажуть, що покарали викладачів за "Студентський молебень"

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П'ятниця, 27 жовтня 2017, 17:19

Уповноважена з прав людини в Україні Валерія Лутковська заявила, що відправлення студентів керівництвом НПУ імені М. П. Драгоманова під час навчань на молебень є порушенням їхніх прав.

Про це повідомляє прес-служба омбудсмена.

В заяві зазначається, що керівництво НПУ імені М.П. Драгоманова поінформувало, що згідно з розпорядженням ректора було вжито усіх заходів щодо "суворого дотримання в подальшому положень законодавства про освіту".

"Водночас, щодо викладачів, які змушували студентів відвідати "Урочистий молебень", вжито заходів дисциплінарного впливу", - сказано у повідомленні.

Також у Лутковської додали, що раніше до Міністерства освіти і науки та керівництва НПУ імені М. П. Драгоманова було надіслано листа з вимогою вжити негайних заходів реагування, спрямованих на забезпечення суворого дотримання положень законодавства про освіту та не допускати подібних ситуацій у майбутньому.

Як відомо, 29 вересня студентів Національного педагогічного університету імені Драгоманова замість пар відправили на "урочистий молебень" до Володимирського собору.

У соцмережах почали ширитися світлини переписки студентів, з яких зрозуміло, що їх змушували йти на цю подію. До того ж, дівчат просили брати хустки й одягати спідниці.

Тож студенти прийшли на молебень із написами на спині "Мене змусили сюди прийти замість пар"

Українська правда

Теми: студенти права людини
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