Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Драгоманова кажуть, що покарали викладачів за "Студентський молебень"

П'ятниця, 27 жовтня 2017, 17:19

Уповноважена з прав людини в Україні Валерія Лутковська заявила, що відправлення студентів керівництвом НПУ імені М. П. Драгоманова під час навчань на молебень є порушенням їхніх прав.

Про це повідомляє прес-служба омбудсмена.

У заяві зазначається, що керівництво НПУ імені М.П. Драгоманова поінформувало, що, згідно з розпорядженням ректора, було вжито всіх заходів щодо "суворого дотримання в подальшому положень законодавства про освіту".

"Водночас, щодо викладачів, які змушували студентів відвідати "Урочистий молебень", вжито заходів дисциплінарного впливу", - сказано у повідомленні.

Також у Лутковської додали, що раніше до Міністерства освіти і науки та керівництва НПУ імені М. П. Драгоманова було надіслано листа з вимогою вжити негайних заходів реагування, спрямованих на забезпечення суворого дотримання положень законодавства про освіту та не допускати подібних ситуацій у майбутньому.

Як відомо, 29 вересня студентів Національного педагогічного університету імені Драгоманова замість пар відправили на "урочистий молебень" до Володимирського собору.

У соцмережах почали ширитися світлини переписки студентів, з яких зрозуміло, що їх змушували йти на цю подію. До того ж, дівчат просили брати хустки й одягати спідниці.

Тож студенти прийшли на молебень із написами на спині "Мене змусили сюди прийти замість пар".

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: освітаправа людинистуденти
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома

У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
освіта
11 українських вишів потрапили до престижного рейтингу
Зеленський підписав закон про продовження переходу на українську для шкіл з мовами ЄС
У кабінетах вступників опублікували результати НМТ-2023
Останні новини
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
21:28
Євросоюз відреагував на вибори на Тайвані
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
20:28
У Facebook виявили понад 100 фейкових роликів від імені Сунака
20:20
Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома
19:52
Байден: США передали Ірану приватне повідомлення про напади хуситів
19:46
Зеленський поговорив із лідерами коаліції Болгарії
19:33
Туск: Очікуватиму від України допомоги у вирішенні ситуації на кордоні
19:25
відеоЗеленський обговорив із главою МЗС Франції спільне виробництво дронів і артилерії
Усі новини...
Реклама: