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В Драгоманова говорят, что наказали преподавателей за "Студенческий молебен"

Пятница, 27 октября 2017, 17:19

Уполномоченный по правам человека в Украине Валерия Лутковская заявила, что отправка студентов руководством НПУ имени М. П. Драгоманова во время занятий на молебен, нарушение их прав.

Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.

В заявлении отмечается, что руководство НПУ имени М.П. Драгоманова проинформировало, что, согласно распоряжению ректора, были приняты все меры для "строгого соблюдения в дальнейшем положений законодательства об образовании".

"Вместе с тем, к преподавателям, которые заставляли студентов посетить "Торжественный молебен", приняты меры дисциплинарного воздействия", - говорится в сообщении.

Также в Лутковской добавили, что ранее в Министерство образования и науки и руководству НПУ имени М. П. Драгоманова было направлено письмо с требованием принять немедленные меры реагирования, направленные на обеспечение строгого соблюдения положений законодательства об образовании и не допускать подобных ситуаций в будущем.

Как известно, 29 сентября студентов Национального педагогического университета имени Драгоманова вместо пар отправили на "торжественный молебен" во Владимирский собор.

В соцсетях начали распространяться фотографии переписки студентов, из которых понятно, что их заставляли идти на это событие. К тому же, девушек просили брать платки и надевать юбки.

Поэтому студенты пришли на молебен с надписями на спине "Меня заставили сюда прийти вместо пар".

Украинская правда

Темы: образованиеправа человекастуденты
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