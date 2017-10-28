Ющенко: Влада використовує війну на Донбасі для власного виправдання

Конфлікт на Донбасі часто використовується владою для виправдання своєї неефективної політики або її відсутності. Між тим в країні вищий рівень корупції, ніж будь-коли.

Про це заявив екс-президент Уркаїни Віктор Ющенко в інтерв’ю польскому виданню Rzeczpospolita.

Ющенко не вважає, що війна в Донбасі, яка триває три роки, гальмує реформи в Україні.

"Це не правда. Війна часто використовується, щоб обгрунтувати неефективну політику або відсутність якої б то не було політики. Це правда, що вона створює багато нових проблем, але другим її фронтом є економіка. Якщо тут зазнати поразки, то на першому теж програєш", - сказав екс-президент.

Ющенко розкритикував фінансову політику уряду.

"Протягом трьох років девальвація української гривні досягла 350 відсотків. Але чому Сталін девальвував рубль не в 1942 році, а тільки в 1946-му? Тому що стабільна національна валюта є ефективним методом боротьби з окупантом. Я не в змозі пояснити, чому протягом останніх півтора років половина українських банків збанкрутували. Я не можу зрозуміти, що ще півтора роки тому у нас була 47-відсоткова інфляція. Тут мова йде не про війну, а про слабку фінансову, монетарну, а також банківську політику", - констатував він.

"Є дуже багато прикладів того, що багаторічна війна не заважає розвитку держави. Я маю на увазі Ізраїль. Коли там не було війни?", - пояснив Ющенко.

Серед помилок нинішньої влади він назвав провал деолігархізації. За його словами, монополізація і олігархізація української моделі економіки позбавляє Україну не тільки економічної, але і соціальні перспективи.

"Це близько 20 або 30 осіб, які отримують прибуток. Незалежні аналітичні кола вважають, що з України виведено у податкові гавані 140 мільярдів доларів. Звичайно, цей процес тривав не два, не три роки. Тепер ми стоїмо у черзі до Міжнародного валютного фонду, аби отримати $ 17 млрд за чотири роки. Може бути, варто організувати круглий стіл і спробувати відповісти на питання: що нам потрібно зробити, щоб повернути ці 140 мільярдів доларів Україні?", - заявив екс-президент.

Ющенко також висловив переконання, що такого високого рівня корупції, як зараз, ніколи не було.

"Десять-вісім років тому ситуація була іншою. Тому протестуючі під Верховною Радою вимагають боротьби з корупцією та створення антикорупційного суду", - сказав він, маючи на увазі нинішні протести біля Верховної Ради, які очолив Міхеїл Саакашвілі.

"Думаю, що президент України повинен рахуватися з такими виступами. Є таке мудре висловлювання: якщо ви хочете бути лідером, ви повинні бути слугою для всіх. Ви маєте пам'ятати, що обіцяли під час виборів. Міхеїл Саакашвілі показує жовту картку, яка свідчить, що правителі мають бути більш відповідальними і послідовними", - підкреслив екс-президент.

Як повідомлялося, 27 жовтня Ющенко заявив, що Україні потрібен політичний курс, якого він притримувався під час своєї роботи.

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