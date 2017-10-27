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Ющенко заявив, що Україні потрібен його політичний курс

П'ятниця, 27 жовтня 2017, 22:11

Колишній президент України Віктор Ющенко заявив, що Україні потрібен політичний курс, якого він притримувався під час своєї роботи.

Про це він написав у Facebook.

"Я зараз буду нескромним. Я до сьогоднішнього дня глибоко переконаний, що Україні потрібний політичний курс президента Ющенка. В самому широкому значенні цього слова", - написав Ющенко.

Він підкреслив, що не підписав жодної угоди, за яку йому було соромно як президенту.

"Я не підписував зрадницьку газову угоду, я не здавав Крим, я не здавав східний Донбас. Я по відношенню до своєї нації був чесним, мені здається, був професійним, і я ні про що не жалкую", - вважає екс-президент.

Він зазначив, що йому не соромно дивитися в очі своїм дітям і нації.

"Хоча, безумовно, наступні 5 років тобі не завадили б для того, щоб продовжити, поглибити цей курс. Тому, коли ти йдеш, у 2010 році, ти цим показуєш своє принципове відношення до завтрашнього дня", - додав Ющенко.

Коментуючи допис екс-президента, його речниця Ірина Ваннікова запевнила, що його поява не означає початку президентської кампанії. Про це вона повідомила у коментарі "Громадському".

"Віктор Ющенко просто написав, що не вважає курс, який він провадив на посаді президента неправильним, і тільки це", - сказала речниця.

Віктор Ющенко став третім президентом України. Він перебував на цій посаді з 23 січня 2005 року по 25 лютого 2010 року.

Теми: ЮщенкопрезидентУкраїна
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