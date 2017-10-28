Держдеп США: Каталонія є невід’ємною частиною Іспанії

США підтримують територіальну цілісність Іспанії і заходи Мадрида щодо Каталонії.

Про це йдеться у заяві Держдепу США.

"США задоволені великою дружбою і тривалим партнерством з нашим союзником по НАТО, Іспанією. Наші країни тісно співпрацюють для посилення безпеки і економічних пріоритетів", – сказано у повідомленні.

"Каталонія є невід’ємною частиною Іспанії. США підтримують конституційні заходи іспанського уряду задля сильної і об’єднаної Іспанії", – заявили в Держдепі США.

Нагадаємо, парламент Каталонії на засіданні 27 жовтня проголосував за резолюцію про проголошення незалежності автономії від Іспанії. Голосування відбувалося таємно. Депутати від опозиційних фракцій залишили зал перед початком голосування, назвавши його незаконним.

В уряді Іспанії заявили, що звернуться до Конституційного суду з метою оскарження декларації про незалежність Каталонії.

Того ж дня, 27 жовтня, сенат Іспанії проголосував за активацію статті 155 Конституції країни, яка передбачає введення прямого управління в Каталонії.

Прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой заявив, що уряд країни прийняв рішення про розпуск парламенту Каталонії. Вибори нового парламенту мають відбутися 21 грудня.