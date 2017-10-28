Госдеп США: Каталония является неотъемлемой частью Испании
США поддерживают территориальную целостность Испании и меры Мадрида в отношении Каталонии.
Об этом говорится в заявлении Госдепа США.
"США довольны большой дружбой и длительным партнерством с нашим союзником по НАТО, Испанией. Наши страны тесно сотрудничают для усиления безопасности и экономических приоритетов", - сказано в сообщении.
"Каталония является неотъемлемой частью Испании. США поддерживают конституционные меры испанского правительства ради сильной и объединенной Испании", - заявили в Госдепе США.
Напомним, парламент Каталонии на заседании 27 октября проголосовал за резолюцию о провозглашении независимости автономии от Испании. Голосование проходило тайно. Депутаты от оппозиционных фракций покинули зал перед началом голосования, назвав его незаконным.
В правительстве Испании заявили, что обратятся в Конституционный суд с целью обжалования декларации о независимости Каталонии.
В тот же день, 27 октября, сенат Испании проголосовал за активацию статьи 155 Конституции страны, которая предусматривает введение прямого управления в Каталонии.
Премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что правительство страны приняло решение о роспуске парламента Каталонии. Выборы нового парламента должны состояться 21 декабря.