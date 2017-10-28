ЗМІ: "Заблоковане" Угорщиною засідання Україна-НАТО не планувалося

В НАТО стверджують, що не мали планів провести у грудні засідання Комісії Україна-НАТО.

Про це повідомив офіційний представник альянсу, пише УНІАН.

"Планів проводити у грудні засідання Комісії Україна-НАТО не було", - сказав він, коментуючи заяву міністра закордонних справ та торгівлі Угорщини Петера Сійярто про те, що через закон про освіту Будапешт виступив проти проведення 6 грудня 2017 року у Брюсселі засідання Комісії Україна-НАТО.

При цьому в альянсі зазначили, що "віддані міцним партнерських зв'язкам з Україною", а засідання Комісії відбувається регулярно на різних рівнях, останнє з яких відбулося минулого липня в Києві.

Як повідомлялося раніше, 25 вересня цього року Петро Порошенко підписав закон "Про освіту". У кінці вересня Угорщина ініціювала обговорення реформи освіти в ЄС.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін висловив сподівання, що в Будапешті почули аргументи України щодо освітнього закону.

В інтерв'ю угорському телебаченню щодо освітнього закону Павло Клімкін нагосив, що Україна не має наміру асимілювати, позбавити ідентичності чи мови угорську меншину.

Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто під час візиту в Ужгород заявив, що наступному засіданні Ради ЄС Угорщина ініціює перегляд Угоди про асоціацію між Україною та ЄС через закон про освіту.

19 жовтня Україна домовилася із Угорщиною про спільну роботу над механізмом імплементації закону "Про освіту".