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Угорщина заблокувала засідання комісії "Україна - НАТО" в грудні

П'ятниця, 27 жовтня 2017, 20:44
Угорщина заблокувала засідання комісії Україна - НАТО в грудні
EurActiv.com

Угорщина заблокувала засідання комісії "Україна - Організація Північноатлантичного договору" в грудні 2017 року.

Про це йдеться у повідомленні міністерства закордонних справ Угорщини з посиланням на слова міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто, передають "Українські Новини".

"Угорщина не може підтримати інтеграційні прагнення України, тому вона наклала вето на скликання комісії" НАТО - Україна "в грудні", - сказав Сийярто.

Він заявив, що Будапешт готовий до консультацій, але не може погодитися з ситуацією, коли, на думку Сійярто, закон відбирає попередньо отримані права нацменшин.

Крім того, Угорщину турбує намір депутатів Верховної Ради розглянути законопроекти про мову і громадянство, які можуть "загрожувати закарпатській угорській громаді".

Міністр зазначив, що наразі немає можливості обійти угорське вето, бо скликання комісії "НАТО - Україна" потребує одностайного голосування.

Як повідомлялося раніше, 25 вересня цього року Петро Порошенко підписав закон "Про освіту". У кінці вересня Угорщина ініціювала обговорення реформи освіти в ЄС.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін висловив сподівання, що в Будапешті почули аргументи України щодо освітнього закону.

В інтерв'ю угорському телебаченню щодо освітнього закону Павло Клімкін нагосив, що Україна не має наміру асимілювати, позбавити ідентичності чи мови угорську меншину.

Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто під час візиту в Ужгород заявив, що наступному засіданні Ради ЄС Угорщина ініціює перегляд Угоди про асоціацію між Україною та ЄС через закон про освіту. 

19 жовтня Україна домовилася із Угорщиною про спільну роботу над механізмом імплементації закону "Про освіту".

"Українська правда" в Threads

Теми: УгорщинаветоНАТОУкраїна
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