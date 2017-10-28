ФБР висунуло перші звинувачення у справі про втручання Росії у вибори
Федеральне велике журі у Вашингтоні схвалило перші звинувачення за результатами розслідування, проведеного спеціальним радником ФБР Робертом Мюллером.
Про це повідомляє CNN з посиланням на обізнані з ситуацією джерела.
Які саме звинувачення висунуті і проти кого залишається неясним. За даними джерел, всіх обвинувачених візьмуть під варту до початку тижня.
Прес-секретар Мюллера від коментарів відмовився.
Колишній директор ФБР Роберт Мюллер займається розслідуванням спроб втручання Росії в американські вибори 2016 року і того, чи мала команда нинішнього президента зв'язки з Кремлем. Сам Дональд Трамп неодноразово називав подібні звинувачення полюванням на відьом.
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