Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ФБР выдвинуло первые обвинения по делу о вмешательстве России в выборы

Суббота, 28 октября 2017, 05:03

Федеральное большое жюри в Вашингтоне одобрило первые обвинения по результатам расследования, проведенного специальным советником ФБР Робертом Мюллером.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Какие именно обвинения выдвинуты и против кого остается неясным. По данным источников, всех обвиняемых возьмут под стражу к началу недели.

Пресс-секретарь Мюллера от комментариев отказался.

Бывший директор ФБР Роберт Мюллер занимается расследованием попыток вмешательства России в американские выборы 2016 года и того, имела ли команда нынешнего президента связи с Кремлем. Сам Дональд Трамп неоднократно называл подобные обвинения охотой на ведьм.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАТрампРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Все новости...
США
Зеленский поблагодарил Байдена за новый пакет военной помощи
В Пентагоне объяснили, почему дают Украине кассетные снаряды, несмотря на угрозу гражданским
Пентагон раскрыл подробности нового пакета военной помощи Украине на $800 млн
Последние новости
08:54
По всей Украине тревога: в России взлетел МиГ
08:52
В Хмельницкой области ночью уничтожили три вражеских дрона
08:35
Кэмерон провел параллели между Путиным и Гитлером и призвал не умиротворять президента РФ
08:32
Из-за ночной атаки дронами есть разрушения на Херсонщине и Николаевщине
08:09
Силы обороны уничтожили 24 артсистемы и 21 танк россиян за сутки
07:45
фото На Днепропетровщине обломки "Шахедов" упали на территории фермы, вспыхнул пожар
07:16
Россия запустила по Украине 33 "Шахеды", 22 − сбили
06:55
Генштаб: Активнее всего враг наступает на Авдеевском направлении – 27 атак
06:37
оновленоВ Белгороде объявляли тревогу: местный губернатор говорит, что сбили 10 ракет
05:18
ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта
Все новости...
Реклама: