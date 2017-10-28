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ФБР висунуло перші звинувачення у справі про втручання Росії у вибори

Субота, 28 жовтня 2017, 05:03

Федеральне велике журі у Вашингтоні схвалило перші звинувачення за результатами розслідування, проведеного спеціальним радником ФБР Робертом Мюллером.

Про це повідомляє CNN з посиланням на обізнані з ситуацією джерела.

Які саме звинувачення висунуті і проти кого залишається неясним. За даними джерел, всіх обвинувачених візьмуть під варту до початку тижня.

Прес-секретар Мюллера від коментарів відмовився.

Колишній директор ФБР Роберт Мюллер займається розслідуванням спроб втручання Росії в американські вибори 2016 року і того, чи мала команда нинішнього президента зв'язки з Кремлем. Сам Дональд Трамп неодноразово називав подібні звинувачення полюванням на відьом.

Теми: СШАТрампРосія
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