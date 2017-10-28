Цукерберг розповів про нові правила публікації реклами в Facebook

Facebook прийняв рішення зобов'язати користувачів розкривати дані про замовників політичної реклами, що публікується в соцмережі.

Про це розповів засновник і керівник соцмережі Марк Цукерберг.

"Коли хтось оплачує політичну рекламу на телебаченні чи інших засобах масової інформації, вони зобов'язані за законом розкривати, хто платив за неї. Тепер ми привносимо в Facebook ще більш високий рівень прозорості", -написав він.

За новими правилами кожен рекламний запис, не тільки політичний, в соцмережі буде в обов'язковому порядку супроводжуватися інформацією про спонсора.

Тепер всі зможуть бачити, хто публікував рекламу, скільки заплатив, а також відстежувати попередні рекламні повідомлення цих користувачів.

"Стосовно політичних рекламодавців, ми працюємо над інструментом, який дозволить вам досліджувати архів оголошень, які вони запускали в минулому. Ви також зможете дізнатися, скільки заплатив рекламодавець, тип людей, які бачили оголошення і кількість показів", - повідомив Цукерберг.

"Наша мета - повністю розгорнути це в США перед проведенням проміжних виборів у 2018 році", - додав він.

Замовники політичної реклами в соцмережі повинні будуть вказувати більше інформації про себе. Зробивши це одного разу, їх реклама отримає мітку політичної і вони повинні будуть розкрити дані про те, хто оплатив її.

"Ми посилюємо наші системи, щоб зловити будь-якого, хто спробує порушити ці правила", - заявив Цукреберг.

Він також повідомив, що компанія залучить тисячі людей для спостереження і почне застосовувати самонавчальне ПО для виявлення політичної реклами, як це робиться зі спамом.

Компанія також планує співпрацювати з іншими технологічними компаніями для обміну інформацією про загрози.

"Це не зупинить всіх зловмисників, але це один з багатьох важливих кроків вперед, і у нас буде ще, що розповісти найближчим часом", - написав Цукерберг.

Як відомо, раніше в Facebook повідомили, що тіньова російська компанія, так звана "ферма тролів", відома своєю прокремлівської пропагандою, скуповувала і поширювала політичну рекламу під час президентської кампанії в США. Ці дані керівництво соцмережі передало Конгресу США.