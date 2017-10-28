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Цукерберг рассказал о новых правилах публикации рекламы в Facebook

Суббота, 28 октября 2017, 06:50

Facebook принял решение обязать пользователей раскрывать данные о заказчиках публикуемой политической рекламы в соцсети.

Об этом рассказал основатель и руководитель соцсети Марк Цукерберг.

"Когда кто-то оплачивает политическую рекламу на телевидении или других средствах массовой информации, они обязаны по закону раскрывать, кто платил за нее. Теперь мы привносим в Facebook  еще более высокий уровень прозрачности",  -написал он.

По новым правилам каждая рекламная запись, не только политическая, в соцсети будет в обязательном порядке сопровождаться информацией о спонсоре.

Теперь все смогут видеть, кто публиковал рекламу, сколько заплатил, а также отслеживать предыдущие рекламные сообщения этих пользователей.

"Касательно политических рекламодателей, мы работаем над инструментом, который позволит вам исследовать архив объявлений, которые они запускали в прошлом. Вы также сможете узнать, сколько заплатил рекламодатель, тип людей, которые видели объявления и количество показов", - сообщил Цукерберг.

"Наша цель - полностью развернуть это в США перед проведением промежуточных выборов в 2018 году", - добавил он.

Заказчики политической рекламы в соцсети должны будут указывать больше информации о себе. Сделав это однажды, их реклама получит метку политической и они должны будут раскрыть данные о том, кто оплатил ее.

"Мы усиливаем наши системы, чтобы поймать любого, кто попытается нарушить эти правила", - заявил Цукреберг.

Он также сообщил, что компания привлечет тысячи людей для наблюдения и начнет применять самообучающееся ПО для обнаружения политеческой рекламы, как это делается со спамом.

Компания также планирует сотрудничать с другими технологическими компаниями для обмена информацией об угрозах.

"Это не остановит всех злоумышленников, но это один из многих важных шагов вперед, и у нас будет еще, что рассказать в ближайшее время", - написал Цукерберг.

Как известно, ранее в Facebook сообщили, что теневая российская компания, так называемая "ферма троллей", известная своей прокремлевской пропагандой, скупала и распространяла политическую рекламу во время президентской кампании в США. Эти данные руководство соцсети передало Конгрессу США.

Темы: facebookСШАРосcияинтернет
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