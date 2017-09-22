Цукерберг виступив із заявою щодо втручання РФ у вибори в США

Facebook виявив активність створених Росією фейкових акаунтів для поширення у соцмережі політичної реклами під час минулих виборів президента США і передав всю отриману інформацію ФБР.

Про це заявив засновник соціальної мережі Facebook Марк Цукерберг у відеозверненні.

Facebook вимагатиме, щоб розповсюджувачі політичної реклами розкривали, хто платить за рекламу. Така вимога, відповідно до законодавства США, застосовується до політичної реклами по телебаченню, але не стосується соціальних медіа.

"У світі завжди будуть погані, брехливі люди, і ми не можемо запобігти втручанням в уряди усіх країн, але ми можемо зробити це складнішим, набагато складнішим. І це те, на чому ми збираємося сконцентруватися", – завив він.

Він повідомив, що Facebook активно співпрацює з американськими чиновниками і допомагає їм розслідувати втручання російської влади у вибори президента США за допомогою покупки політичної реклами в соцмережі.

За його словами, фахівцям Facebook вдалося розкрити активність РФ в соцмережі, і всю отриману інформацію було направлено американському спецпрокурору.

"Ми також повідомили про це Конгрес, і я розпорядився, щоб наші фахівці відправили всю інформацію про цю рекламу також і до комітетів Конгресу", – додав засновник Facebook.

Він висловив надію, що уряд США оприлюднить ці дані, коли розслідування російського втручання у вибори буде завершено.

При цьому Цукерберг запевнив у тому, що він і його команда продовжать розслідування активності користувачів в соцмережі під час минулих американських виборів президента.

"Ми можемо знайти ще більше доказів, і якщо це трапиться, ми продовжимо працювати з урядом. Ми розслідуємо втручання інших держав, включаючи угруповання з Росії та інших країн колишнього СРСР, щоб зрозуміти, як вони використали наші інструменти", – додав він.

Раніше в Facebook повідомили, що тіньова російська компанія, так звана "ферма тролів", відома своєю прокремлівської пропагандою, скуповувала і поширювала політичну рекламу під час президентської кампанії в США.

Представники Facebook повідомили, що вони простежили продаж реклами на загальну суму $100 тис.

Було виявлено, що 3300 рекламних оголошень мали сліди, які вели саме до російської компанії.

Команда соцмережі тоді виявила 470 підозрілих і ймовірно фейковий фейсбук-акаунтів і сторінок, які, як вважають в Facebook, експлуатувалися за межами Росії, мали зв'язки з цією компанією і були залучені до публікації реклами.

Нагадаємо, в США спецпрокурор Роберт Мюллер займається розслідуванням спроб втручання Росії в американські вибори 2016 року і того, чи мала зв'язки команда нинішнього президента США з Кремлем. Сам Дональд Трамп неодноразово називав подібні звинувачення "полюванням на відьом".