Лещенко програв апеляцію Авакову, подаватиме касаційну скаргу

Апеляційний суд Києва прийняв рішення, що нардеп від БПП Сергій Лещенко повинен спростувати інформацію про стеження за ним, яке, за словами нардепа, організував міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Повний текст рішення суду "Українській правді" надала прес-секретар міністра внутрішніх справ Наталія Стативко.

"Позови Авакова Арсена Борисовича та Міністерства внутрішніх справ України - задоволити. Визнати недостовірною та такою, що принижує честь, гідність і ділову репутацію Авакова Арсена Борисовича інформацію, поширену Сергієм Анатолійовичем Лещенком та опубліковану на веб-сайті Телерадіокомпанії "Deutsche Welle", - зазначено у рішенні.

Суд визнав недостовірною таку інформацію: "Збір інформації, відносно мене, з метою з’ясування джерел моєї інформації, а також подальшої дискредитації, якщо їх будуть цікавити подальші дії в тій компанії, яку вони замислили… Це робить Аваков ... вони об’єднали зусилля і зокрема працюють щодо мене зараз... Вони роблять спроби нівелювати мої викриття щодо кримінальної справи щодо Мартиненкв в Швейцарії…".

Суд зобов’язує Лещенка спростувати цю інформацію.

Водночас адвокат нардепа Роман Васильняк зазначив "Українські правді", що Лещенко буде оскаржувати це рішення.

"Ми будемо подавати касаційну скаргу та будемо просити суд зупинити виконання цього рішення", - сказав захисник Лещенка.

Зі слів адвоката, судді "закрили очі на очевидні порушення в першій інстанції", бо, на його погляд, вони повністю керовані міністром внутрішніх справ. Він також зазначив, що поки не ознайомився з повним текстом ухвали.

"Трійка суддів, які розглядали цю справу - Антоненко, Стрижеус і Шкоріна - рік тому розглядали апеляційну скаргу Авакова проти Тягнибока про честь, гідність та ділову репутацію. І також приймали рішення в інтересах Авакова. Згодом Вищий спеціалізований суд скасував їхнє рішення", - зазначив Васильняк.

Як відомо, у червні міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що Подільський райсуд Києва зобов'язав нардепа БПП Сергія Лещенка спростувати інформацію про стеження за ним.

Водночас Лещенко подав апеляцію та заявив, що Аваком використав бюджетні кошти на суд з ним.

Українська правда