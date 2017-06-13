Аваков заявляє, що виграв суд проти Лещенка

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляє, що Подільський райсуд Києва зобов'язав нардепа БПП Сергія Лещенка спростувати інформацію про стеження за ним.

Про це Аваков написав на своєму Twitter, оприлюднивши рішення суду.

"Рішення суду: інформація Лещенка на Deutsche Welle про стеження з боку МВС є брехливою", - заявив міністр.

Решение суда: информация С.Лещенко на Deutsche Welle о слежке со стороны МВД является лживой. Каждая ложь этого деятеля будет иметь оценку! pic.twitter.com/1evl0FhYHC — Arsen Avakov (@AvakovArsen) June 13, 2017

Як відомо, мова йде про інтерв'ю з Лещенком, опубліковане 18 листопада 2015 року, в якому він заявив, що відчуває за собою незаконне стеження з боку правоохоронних органів, зокрема, прослуховування мобільних телефонів.

На запитання, хто може стояти за стеженням, нардеп відповів: "Це робить (голова МВС Арсен - прим. ред.) Аваков та (депутат Микола - прим.ред.) Мартиненко, обидва вони стали фігурантами публікації останніми місяцями й вони об'єднали зусилля і зокрема працюють щодо мене зараз. А технічну функцію виконує МВС".

Лещенко тоді зазначив, що інформацію щодо нього збирають з метою з'ясування джерел інформації, а також подальшої дискредитації.

Згідно з документом, оприлюдненим главою МВС, суд визнав інформацію "недостовірною, такою, що принижує честь, гідність і ділову репутацію Авакова", і зобов'язав Лещенка спростувати її.

Позов проти нардепа подавав сам Аваков та МВС.

Українська правда