В МЗС визначили кроки для звільнення політв'язнів у Криму
В МЗС України відбулася зустріч, учасники якої домовилися про конкретні кроки для звільнення незаконно утримуваних Росією громадян України та допомоги їхнім родинам.
Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ.
"Учасники зустрічі домовилися про конкретні кроки для звільнення незаконно утримуваних Росією громадян України та допомоги їхнім родинам, доступу українських громадян в окупованому Криму до освіти та усього комплексу державних послуг, зокрема спрощення оформлення необхідних документів", - йдеться у повідомленні.
Також йшлося про законодавчі ініціативи у сфері захисту прав політв’язнів.
Про інші деталі зустрічі не повідомляється.
Засідання громадської платформи з питань звільнення політв’язнів у форматі відео-конференції з кримськими активістами та родичами утримуваних окупаційною владою осіб відбулося 28 жовтня.
Участь у засіданні взяли також заступники голови Меджлісу Ахтем Чийгоз та Ільмі Умеров, нардеп, уповноважений президента у справах кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров та інші.
Українська правда
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