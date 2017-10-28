В МЗС визначили кроки для звільнення політв'язнів у Криму

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Субота, 28 жовтня 2017, 19:26

В МЗС України відбулася зустріч, учасники якої домовилися про конкретні кроки для звільнення незаконно утримуваних Росією громадян України та допомоги їхнім родинам. 

Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ.

"Учасники зустрічі домовилися про конкретні кроки для звільнення незаконно утримуваних Росією громадян України та допомоги їхнім родинам, доступу українських громадян в окупованому Криму до освіти та усього комплексу державних послуг, зокрема спрощення оформлення необхідних документів", - йдеться у повідомленні.

Також йшлося про законодавчі ініціативи у сфері захисту прав політв’язнів.

Про інші деталі зустрічі не повідомляється. 

Засідання громадської платформи з питань звільнення  політв’язнів у форматі відео-конференції з кримськими активістами та родичами утримуваних окупаційною владою осіб відбулося  28 жовтня. 

Участь у засіданні взяли також заступники голови Меджлісу Ахтем Чийгоз та Ільмі Умеров, нардеп, уповноважений президента у справах кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров та інші.

Українська правда 

Теми: політв'язні Крим МЗС
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