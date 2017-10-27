Чийгоз: Ми вдома

Звільнені лідери кримськотатарського народу заявляють, що приїхали додому.

Про це на прес-конференції в аеропорту "Бориспіль" заявив заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз.

"Перше бажання за всі ці роки – це було приїхати до Києва ... Ми другий день чекали, коли повернемося додому, я маю на увазі в Київ. Зараз ми на своїй землі, і я бачу всі ці обличчя. Ми дуже скучили. Ми тут, ми вдома ", - сказав Чийгоз в ефірі "112 Україна".

Фото УП

Разом з тим він додав, що не вважає своє звільнення справжнім звільненням.

"Я не можу порівнювати це зі звільненням. Звільнення – це свобода, це те, за що ми боролися, а не свобода окремо взятих особистостей, це свобода моєї батьківщини, моєї землі, мого народу, моєї країни", - сказав Чийгоз.

За його словами, він бачив злість людей, які вели його на літак, коли він ще не знав, куди його будуть везти.

"Я зрозумів, чому вони зляться – бажання є, але їм не дадуть нас розірвати. Це звільнення – це символізм. Наш народ відчув, що за спиною є сила, що нас не кинуть, що нашу країну і мою батьківщину не дадуть порвати, що український народ, він зможе постояти за свою незалежність", - сказав Чийгоз.

У свою чергу заступник глави Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров заявив, що наступним завданням є повернення територіальної цілісності України.

"Услід за звільненням окремих людей відбудеться деокупація Криму і відновлення територіальної цілісності України. Адже завдання мінімум в цьому і полягає – відновлення територіальної цілісності України. Вся наша боротьба відбувається навколо цього", - сказав Умеров.

Як відомо, 25 жовтня засуджених окупантами Криму Ільмі Умерова і Ахтема Чийгоза видали Туреччині.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що Умеров і Чийгоз житимуть і працюватимуть у Києві.

Ірина Балачук, УП