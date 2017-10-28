Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В МИД определили шаги для освобождения политзаключенных в Крыму

Суббота, 28 октября 2017, 19:26

В МИД Украины состоялась встреча, участники которой договорились о конкретных шагах для освобождения незаконно удерживаемых Россией граждан Украины и помощи их семьям.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел.

"Участники встречи договорились о конкретных шагах для освобождения незаконно удерживаемых Россией граждан Украины и помощи их семьям, о доступе украинских граждан в оккупированном Крыму к образованию и всему комплексу государственных услуг, в частности - упрощению оформления необходимых документов", - говорится в сообщении.

Также речь шла о законодательных инициативах в сфере защиты прав политзаключенных.

О других деталях встречи не сообщается.

Заседание общественной платформы по вопросам освобождения политзаключенных в формате видео-конференции с крымскими активистами и родственниками удерживаемых оккупационной властью лиц состоялось 28 октября.

Участие в заседании приняли также заместители председателя Меджлиса Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров, нардеп, уполномоченный президента по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров и другие.

Украинская правда 

Темы: политзаключенныеКрымМИД
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Все новости...
политзаключенные
Умер украинский диссидент Василий Овсиенко
Освобожденный политзаключенный Захтей пожаловался на отсутствие помощи от власти
Политзаключенный Захтей выехал из России: был в неволе более 6 лет
Последние новости
08:54
По всей Украине тревога: в России взлетел МиГ
08:52
В Хмельницкой области ночью уничтожили три вражеских дрона
08:35
Кэмерон провел параллели между Путиным и Гитлером и призвал не умиротворять президента РФ
08:32
Из-за ночной атаки дронами есть разрушения на Херсонщине и Николаевщине
08:09
Силы обороны уничтожили 24 артсистемы и 21 танк россиян за сутки
07:45
фото На Днепропетровщине обломки "Шахедов" упали на территории фермы, вспыхнул пожар
07:16
Россия запустила по Украине 33 "Шахеды", 22 − сбили
06:55
Генштаб: Активнее всего враг наступает на Авдеевском направлении – 27 атак
06:37
оновленоВ Белгороде объявляли тревогу: местный губернатор говорит, что сбили 10 ракет
05:18
ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта
Все новости...
Реклама: