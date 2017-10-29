Україна перейшла на "зимовий" час

255 переглядів
Неділя, 29 жовтня 2017, 03:26
UNSPLASH.COM

29 жовтня 2017 року Україна перейшла на "зимовий" час.

Переведення годинників регламентує постанова Кабміну від 13 травня 1995 року №509 "Про порядок обчислення часу на території України".

"Запровадити на території України такий порядок обчислення часу: час другого часового поясу (київський час) з переведенням щорічно годинникової стрілки в останню неділю березня о 3 годині на 1 годину вперед і в останню неділю жовтня о 4 годині на 1 годину назад", – йдеться у постанові.

Як відомо, перехід на літній час запровадили у Британії 1908 року для економії і раціональнішого використання електроенергії протягом доби.

В Україні ця практика лишилася з часів СРСР, де вперше почали переводити стрілки годинника у 1981 році.

У 2011 році Верховна Рада намагалася назавжди зафіксувати в Україні літній час, але під тиском громадськості прийнята постанова була скасована.

Зараз понад 110 країн світу переходять на літній час.

Теми: Україна зимовий час
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
РФ про миротворців на Донбасі: "Це спроба зірвати мінські домовленості" 29 жовтня 2017, 01:04
Українські шпажисти здобули три медалі на етапі Кубка світу з фехтування 29 жовтня 2017, 00:45
Ющенко заявив, що Україні потрібен його політичний курс 27 жовтня 2017, 22:11
powered by lun.ua
Головні новини
Україна перейшла на "зимовий" час
РФ про миротворців на Донбасі: "Це спроба зірвати мінські домовленості"
Облава Jugendhub: У діях силовиків знайшли низку правопорушень
АТО: Бойовики сфокусувалися на донецькому напрямку, поранено 2 бійців
Усі новини
self-made

Як колишній безхатченко створив власний бренд сумок

афіша

Що подивитись і куди сходити в Києві на вихідні

дослідження

Салямі і вершкове масло: корисні для зубів продукти