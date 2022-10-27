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У неділю Україна переходить на зимовий час

Ірина БалачукЧетвер, 27 жовтня 2022, 12:32
Фото pixabay.com

30 жовтня о 4 годині ранку за київським часом Україна перейде на зимовий час – годинникову стрілку треба перевести на 1 годину назад. 

Джерело: Мінекономіки

Дослівно Мінекономіки: "Перехід на зимовий і літній час відбувається відповідно до постанови Кабінету міністрів № 509 від 13.05.1996 року "Про порядок обчислення часу на території України"".

Деталі: У міністерстві нагадали, що щорічно в останню неділю березня о 3 годині годинникова стрілка переводиться на 1 годину вперед, в останню неділю жовтня – о 4 годині на 1 годину назад.

Зазначається, що час, чинний в Україні взимку, є природним для території нашої держави, і відповідає її географічному положенню.

Літній час, який діє з останньої неділі березня по останню неділю жовтня, запроваджується з метою ефективного використання світлої частини доби.

Теми: Україназимовий часМінекономіки
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