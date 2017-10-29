29 жовтня 2017 року Україна перейшла на "зимовий" час.

Переведення годинників регламентує постанова Кабміну від 13 травня 1996 року №509 "Про порядок обчислення часу на території України".

"Запровадити на території України такий порядок обчислення часу: час другого часового поясу (київський час) з переведенням щорічно годинникової стрілки в останню неділю березня о 3 годині на 1 годину вперед і в останню неділю жовтня о 4 годині на 1 годину назад", – йдеться у постанові.

Як відомо, перехід на літній час запровадили у Британії 1908 року для економії і раціональнішого використання електроенергії протягом доби.

В Україні ця практика лишилася з часів СРСР, де вперше почали переводити стрілки годинника у 1981 році.

У 2011 році Верховна Рада намагалася назавжди зафіксувати в Україні літній час, але під тиском громадськості ухвалену постанову було скасовано.

Зараз понад 110 країн світу переходять на літній час.