Вибори в ОТГ: “Опора” зафіксувала перші порушення

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Неділя, 29 жовтня 2017, 09:55

Громадська організація "Опора" зафіксувала перші порушення на виборах у 202 окремі територіальні громади в Україні.

Про це організація повідомила на своєму сайті.

У селищі Краснореченське Луганської області в день голосування спостерігачі організації зафіксували агітаційні матеріали партії "Наш край" на території виборчої дільниці. Згідно з законом, агітаційні матеріали потрібно прибрати з 24 години останньої п'ятниці, що передує дню голосування.

Дільниці у селищі Пищики Київської області та у селі Верхньокам’янське Донецької області відкрились із запізненням.

На Київщині дільницю відкрили на 40 хвилин пізніше через додатковий перерахунок кількості наявних бюлетенів.

На Донеччині дільниця відкрилась з годинним запізненням.

"По-перше, на вчорашньому засіданні комісія не призначила відповідальних за роздачу бюлетенів та не підготувала документи для роздачі, наприклад, не була порахована кількість бюлетенів для голосування на дому. По-друге, бюлетені та печатка зберігались у різних приміщеннях, тому процес підготовки документів затримався", - пояснив затримку спостерігач організації.

Окрім того, у селі Кирдани Житомирської області при ранковому перерахунку бюлетенів було виявлено невідповідність трьох бюлетенів для голосування за кандидатів в депутати.

"Ці бюлетені за формою та кольором відповідають, але вони не були продруковані, а були повністю пусті", - пояснили в "Опорі".

Бюлетені вилучили та склали відповідний акт.

Як відомо, на неділю, 29 жовтня 2017 року, Центральна виборча комісія призначила вибори у 202 об’єднаних територіальних громадах (ОТГ) в усіх областях України.

Українська правда

Теми: вибори
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