Трамп розкритикував розслідування зв'язків з РФ під час виборів

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Неділя, 29 жовтня 2017, 19:21

Президент США Дональд Трамп виступив з новою критикою на адресу розслідування можливих зв'язків між його партнерами по виборчій кампанії та Росією.

Як повідомляє АР, в черговій серії твітів Трамп посилається на те, що він називає "фальшивою змовою Трампа / Росії, якої не існує".

"Демократи використовують "полювання на відьом" як помсту за "злу політику", - заявив Трамп і додав, що "республіканці відступають, як ніколи раніше".

"Усі ці розмови про "Росію" (вплив на вибори) з'являються саме тоді, коли республіканці виступають з ініціативою історичних податкових скорочень і реформ. Це збіг? Ні!", - заявив президент США.

 

 
 
 
 
 
 

Як зазначає АР, твіти Трампа пішли за повідомленням CNN про те, що ФБР висунуло перші звинувачення в кримінальному розслідуванні під керівництвом спеціального адвоката Роберта Мюллера.

Українська правда

Теми: США вибори Росія Трамп
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