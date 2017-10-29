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Трамп раскритиковал расследование связей с РФ на выборах

Воскресенье, 29 октября 2017, 18:21

Президент США Дональд Трамп выступил с новой критикой в адрес расследования возможных связей между его партнерами по избирательной кампании с Россией.

Как сообщает АР, в очередной серии твитов Трамп ссылается на то, что он называет "фальшивым сговором Трамп / Россия, которого не существует".

"Демократы используют "охоту на ведьм" в отместку за "злую политику", - заявил Трамп и добавляет, что "республиканцы отступают, как никогда раньше".

"Все эти разговоры о "России" (влиянии на выборы) появляются именно тогда, когда республиканцы выступают с инициативой исторических налоговых сокращений и реформ. Это совпадение? Нет!", - заявил президент США. 

 
 
 
 
 
 

Как отмечает АР, твиты Трампа последовали за сообщением CNN о том, что ФБР выдвинуло первые обвинения в уголовном расследовании под руководством специального советника Роберта Мюллера.

Украинская правда 

Темы: СШАвиборыРосcияТрамп
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