Трамп раскритиковал расследование связей с РФ на выборах

Президент США Дональд Трамп выступил с новой критикой в адрес расследования возможных связей между его партнерами по избирательной кампании с Россией.

Как сообщает АР, в очередной серии твитов Трамп ссылается на то, что он называет "фальшивым сговором Трамп / Россия, которого не существует".

"Демократы используют "охоту на ведьм" в отместку за "злую политику", - заявил Трамп и добавляет, что "республиканцы отступают, как никогда раньше".

"Все эти разговоры о "России" (влиянии на выборы) появляются именно тогда, когда республиканцы выступают с инициативой исторических налоговых сокращений и реформ. Это совпадение? Нет!", - заявил президент США.

Как отмечает АР, твиты Трампа последовали за сообщением CNN о том, что ФБР выдвинуло первые обвинения в уголовном расследовании под руководством специального советника Роберта Мюллера.

Украинская правда