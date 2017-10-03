Луценко назвав основну версію у справі про вибухи в Калинівці

Генеральний прокурор Юрій Луценко каже, що основною версією слідства у справі про пожежу на складі боєприпасів у Калинівці є диверсія.

Про це він заявив на брифінгу у Харкові.

"Я стою і далі на тому, що ми маємо справу з диверсією, яка стала можливою через службове недбальство посадових осіб, які були уповноважені забезпечити охорону цього об'єкту", - наголосив він.

Луценко зазначив, що периметр складу був "фактично беззахисний", оскільки 17 військових не можуть контролювати об'єкт.

За його словами, вже встановлено, що охоронний режим на складі боєприпасів "масово порушувався з відома і навіть за наказом" керівника бази.

"Найближчими днями ми будемо виконувати певні процесуальні дії і вручати підозри тим, хто ймовірно причетний до службової недбалості, яка призвела до цієї диверсії", - зазначив він.

Генпрокурор сказав, що має й інші деталі розслідування надзвичайної події в Калинівці, але в інтересах слідства розголошувати їх не буде.

Як повідомлялося, у вівторок, 3 жовтня, вранці у Калинівці більше немає пожежі та вибухів боєприпасів на території складу.

Ввечері 26 вересня сталася пожежа на складах боєприпасів, що розташовані у районі міста Калинівка Вінницької області.

Постраждали щонайменше дві особи. Із зони ризику евакуйовано понад 30 тисяч людей, наразі вони поступово повертаються додому.

Слідчі відпрацьовують чотири основні версії детонації боєприпасів на території арсеналу.

Євген Кізілов, УП