Вперше з початку шкільного перемир'я бойовики стріляли з "Граду" - штаб АТО

847 переглядів
Вівторок, 3 жовтня 2017, 18:33

У вівторок незаконні збройні формування 4 рази порушили режим тиші на Донбасі, двоє бійців отримали поранення.

Про це йдеться у вечірньому зведенні прес-центру штабу АТО 3 жовтня.

Так, близько 1 ночі бойовики з автоматичного гранатомету обстріляли наші позиції у районі Гнутового, що на маріупольському напрямку. У відповідь українські військові застосували зброю на ураження.

"В результаті цього протистояння двоє наших захисників отримали поранення. Постраждалим одразу була надана кваліфікована медична допомога. На даний момент стан їхнього здоров’я задовільний", – йдеться в повідомленні.

Крім того, в середу вперше від початку шкільного перемир’я, проросійські найманці застосували реактивну систему залпового вогню "Град". О 16 годині ворог випустив 15 снарядів з "Граду" по опорних пунктах сил АТО на підступах до Гнутового.

На донецькому напрямку з опівночі противник двічі обстрілював південно-східні околиці Авдіївки з гранатометів, великокаліберних і стрілецької зброї.

Як відомо, 22 серпня 2017 року лідери держав "нормандського формату" висловили підтримку режиму припинення вогню з нагоди початку навчального року, "шкільне перемир'я" мало почати діяти з 00:00 25 серпня.

Українська сторона СЦКК повідомляла, що бойовики ОРДО почали порушувати "шкільне перемир'я" одразу, як воно набуло чинності.

Українська правда

Теми: АТО
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Справа Іл-76: Повторного допиту не буде, але експертизу Назарову перевірять 3 жовтня 2017, 16:30
Жителі вимагають, щоб бойовики лишили окуповане село Пікузи 3 жовтня 2017, 10:09
Доба в АТО: Бойовики били 17 разів, втрат серед ЗСУ немає 3 жовтня 2017, 06:50
powered by lun.ua
Головні новини
Вперше з початку шкільного перемир'я бойовики стріляли з "Граду" - штаб АТО
Рада ухвалила пенсійну реформу
Генштаб готує зміни до закону, щоб збільшити армію
США вимагають від РФ звільнити Ільмі Умерова
Усі новини
інтерв'ю

Нейрохірург Генрі Марш: Лікар більше не є священиком з Біблією, яку вміє читати тільки він

здоров'я

Вручили Нобелівську премію з фізіології та медицини

фото

Соцмережу збурили зразки спіднього жінок-військових ЗСУ